Военный историк Юлин заявил, что Украина сильно уступает России в военно-техническом плане Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Военный историк Борис Юлин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают России в военно-техническом плане.

"Украина сильно уступает России в военно-техническом плане. Ситуация с вооруженными силами там гораздо хуже, чем у нас, мощных ПВО не было никогда, все базировалось на немодернизированных комплексах, оставшихся с советского периода", - рассказал историк в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что быстрый разгром российскими военными украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) объясняется устарелостью их систем и отсутствием модернизаций у комплексов, оставшихся еще с советского периода.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что артиллерия ВСУ целенаправленно бьёт по жилым районам республики, рассказывает RT.

Психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский накануне призывал в условиях обострения общественно-политической обстановки не озлобляться и "не создавать себе образ врага".

"Сейчас совершенно не та ситуация. Не накручивайте себя образами, которые не относятся к современному дню. Войны в классическом понимании не будет: бомбардировок городов, карточек и хлеба по талонам", - рассказал психолог телеканалу "360".

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказал, что пригороды Донецка впервые за восемь лет не обстреливают украинские артиллеристы.

"Сегодня ночью я ночевал в казарме, в расположении батальона, к которому был приписан. Здесь же ночевал и командир, мы видели, что в кабинет к нему принесли раскладушку. Всю ночь мимо нашей базы шла техника не было сомнений, что вот-вот все начнется.И началось", - рассказал он.