Глава Крыма Аксенов поручил готовить перекрытый Киевом канал к приему воды

Сергей Аксенов. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение готовить к приему воды Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной еще в 2014 году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся, - заявил Аксенов. - Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды".

Как ранее писал "КП-Крым", Сергей Аксенов заявил, что принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым.

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода. Он обеспечивал 85% водных потребностей крымчан. Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин и установки насосных станций. Однако недостаток воды повлиял на сельское хозяйство – фермерам пришлось перейти на выращивание менее влаголюбивых культур.

Весной 2017 года украинская сторона возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Известно, что ее строительство обошлось незалежной в 1,4 миллиона долларов.