«Аэрофлот» приостановил рейсы из Москвы в семь городов России из-за военной операции на Украине

Компания «Аэрофлот» приостановила рейсы из Москвы в семь городов России из-за военной операции на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская компания "Аэрофлот" приостановила рейсы из Москвы в семь городов России из-за военной операции на Украине.

В сообщении компании уточняется, что ограничение рейсов введено "с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из «Шереметьево» в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении".

Напомним, в связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года. Как уточняется, временно приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Геленджик, Орел, Курск, Симферополь, Ставрополь, Белгород, Элиста, Брянск, Воронеж. Авиационные власти России настоятельно не рекомендовали пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.