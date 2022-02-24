Цены на газ в Европе достигли 1400 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг, 24 февраля, росла на 35 процентов, превысив отметку в 1 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно приведенным данным, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 414,5 долларов за тысячу кубометров, или 120 евро за МВт·ч. По состоянию на 10:32 по московскому времени, цена на голубое топлива замедлила рост до 27,9 процента и составила 1 317 долларов за тысячу кубометров, или 113,68 евро за МВт·ч.

Напомним, цена на газ начала расти после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об остановке сертификации «Северного потока – 2», который сообщил, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. Глава немецкого правительства отметил, что такая меры была реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).