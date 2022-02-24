Минобороны РФ сообщило, что ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке российских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Уточняется, что во время атаки был прорван передний край хорошо оборудованной обороны.

«Отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», - заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позже в Министерстве обороны РФ сообщил, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, указав на то, что российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам незалежной.