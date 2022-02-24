МИД Китая призвал к сдержанности на фоне военной операции на Украине

В Китае призвали к сдержанности на фоне военной операции на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин призвала к сдержанности на фоне военной операции на Украине.

- Китайская сторона внимательно следит за последним развитием событий, мы призываем все стороны проявить сдержанность и предотвратить выход ситуации из-под контроля, — сказала она на брифинге.

Чуньин выразила надежду, что Россия и Украина не откажутся от диалога и не допустят дальнейшей эскалации.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.