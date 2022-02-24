Минобороны РФ предупредило о провокациях Украины с имитацией жертв среди гражданских

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит и реализует постановочные ролики с имитацией жертв среди мирного населения, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 24 февраля 2022 года.

"Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок", - предупредил Конашенков. - В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины".

Представитель министерства обороны отметил, что провокационные материалы распространяются через подконтрольные Киеву телеграм-каналы и группы в социальных сетях, чтобы дискредитировать Россию в зарубежных средствах массовой информации.

"Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - констатировал Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны РФ заявило, что позиции сложивших оружие подразделений не подвергаются ударам, а также в очередной раз напомнило, что мирному населению Украины ничего не угрожает, огонь по городам не ведется.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".