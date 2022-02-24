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Политика24 февраля 2022 10:11

Политолог Крутаков заявил, что Зеленский уже не имеет ни единого шанса избежать отставки

Политолог отметил, что Зеленский на Украине будет изгоем и козлом отпущения, так как обещал прекратить войну, когда шел на выборы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Политолог Крутаков заявил, что Зеленский уже не имеет ни единого шанса избежать отставки

Политолог Крутаков заявил, что Зеленский уже не имеет ни единого шанса избежать отставки

Фото: REUTERS

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков считает, что президент Украины Владимир Зеленский потерял все и уже не имеет ни единого шанса избежать отставки.

"Я думаю, на Украине ему места для жительства после всего произошедшего теперь не будет", - заявил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Политолог отметил, что Зеленский на Украине будет изгоем и козлом отпущения, так как обещал прекратить войну, когда шел на выборы.

Накануне украинский лидер объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, рассказывает RT.

На фоне развернувшейся российской спецоперации депутат Верховной рады Илья Кива заявил о том, что Зеленский должен немедленно покинуть пост главы государства, передает ФАН.

Ранее Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины. За это решение в четверг 24 февраля проголосовали 300 депутатов.

Президент Украины на фоне российской спецоперации призвал западные страны к финансовой и военной поддержке Украины, закрытию неба, созданию "антипутинской" коалиции и антироссийским санкциям.