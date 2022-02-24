Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 февраля 2022 10:19

Украина закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Белоруссия же не прекращала оформление лиц и транспортных средств
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Украина закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Украина закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о закрытии всех украинских пунктов пропуска на границе с республикой.

- В то же время, по информации украинской стороны пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны - Новая Рудня), — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Белоруссия не прекращала оформление лиц и транспортных средств.

Напомним, все пограничные пункты пропуска закрыты на российско-украинской границе в Крыму до особого распоряжения. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о звуках разрывов на территории республики, которые граничат с Украиной, но отметил, что ситуация полностью контролируется властями, а гражданскому населению полуострова ничего не угрожает.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.