Украина закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о закрытии всех украинских пунктов пропуска на границе с республикой.

- В то же время, по информации украинской стороны пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны - Новая Рудня), — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Белоруссия не прекращала оформление лиц и транспортных средств.

Напомним, все пограничные пункты пропуска закрыты на российско-украинской границе в Крыму до особого распоряжения. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о звуках разрывов на территории республики, которые граничат с Украиной, но отметил, что ситуация полностью контролируется властями, а гражданскому населению полуострова ничего не угрожает.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.