Зеленский: Враг несет серьезные потери, понесет еще больше Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, записал уже третье обращение к украинскому народу, заявив, что сейчас украинские военные ведут тяжелые бои и достигают успеха.

«Враг несёт серьёзные потери, понесёт ещё больше. Мы выдаём оружие и будем выдавать для защиты нашей земли», - заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский призвал украинских граждан подумать о сдаче донорской крови, которая может пригодиться в больницах, отметив, что все необходимые товары в стране есть, а украинца готовы защищать свою страну.

Напомним, в Министерстве обороны РФ заявили, что российская сторона не несет каких-либо потерь.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Украинский лидер заявил о введении военного положения на Украине, заявив, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам незалежной. Зеленский также сообщил о переговорах с лидерами западных стран по созданию антипутинской коалиции.