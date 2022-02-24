Захарова объяснила начало военной операции на Украине увеличением обстрелов Донбасса

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что военная операция на Украине началась из-за увеличения обстрелов Донбасса.

- До последнего дня предлагали переговоры. Когда от переговоров отказались кураторы, начали вводить санкции в отношении России и увеличились обстрелы мирного населения Донбасса, тогда было принято решение, — написала она в соцсети Facebook.

Также Захарова опровергла заявление Соединенных Штатов Америки, что Россия уже два месяца атакует Украину «под чужими флагами».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.