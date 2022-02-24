В Госдуме пообещали помочь российским спортсменам покинуть Украину Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российским спортсменам, которые будут испытывать затруднения при попытках покинуть Украину, будет оказана необходимая помощь.

"Если кто-то из россиян окажется в такой ситуации, однозначно, будем помогать. Но пока никто с этим не обращался. А в целом, если кто-то завис на Украине или в другой стране, необходимо в первую очередь ставить в известность федерацию по виду спорта. И она будет этот вопрос решать. Но дипломатические и гуманитарные каналы существуют и всегда будут существовать", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

При этом парламентарий отметил, что сейчас такой информации о наших спортсменах нет.

Ранее МИД России сообщил, что Москва в ближайшее время эвакуирует российских дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств с территории Украины, рассказывает RT.

Генерал армии Анатолий Куликов в беседе с "Комсомолкой" заявлял, что спецоперация в Донбассе будет короткой.

"Цель поставлена – освободить Донбасс и обеспечить его безопасность. Для этого должны быть или поражены сосредоточенные на линии соприкосновения подразделения ВСУ, или украинцы должны немедленно отвести из на определенную глубину, исключающую поражение инфраструктуры и территории Донецкой и Луганской областей - тактическими средствами поражения, имеется в виду артиллерия и так далее", - рассказал он.