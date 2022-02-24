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Политика24 февраля 2022 10:32

Зеленский предложил Раде объявить о всеобщей мобилизации на Украине

Об этом сообщил украинский парламент
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в стране. Об этом говорится в сообщении украинского парламента в Telegram..

- В Верховную раду внесен законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации, — гласит текст сообщения.

Напомним, Владимир Зеленский на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года, сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. Политик также объявил о раздаче оружия всем желающим украинцам. По словам Зеленского, власти страны снимут санкции со всем украинцев, которые желают принять участие в территориальной обороне Незалежной. Президент также призвал украинцев стать донорами крови для ВСУ. Глава государства обратился к россиянам и призвал их выступить против вооруженного конфликта с Украиной.