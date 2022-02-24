Белоруссия закрывает часть воздушного пространства для гражданских полетов

Белоруссия закрыла часть воздушного пространства для гражданских полетов Фото: REUTERS

Власти Белоруссии приняли решение о закрытии часть воздушного пространства государства рядом с Украиной для гражданских полетов. Оно вступает в силу в 12:00 по московскому времени.

Как сообщает РИА Новости, запрет касается территории по следующему периметру: белорусская граница, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части белорусской границы до Высокого.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ограничения вводятся на интервале высоты от 2 тысяч до 16 тысяч метров и будет действовать до 18 мая текущего года включительно.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".