Мать братьев-дрессировщиков Запашных госпитализирована в Москве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мать братьев-дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных Татьяна госпитализирована в Москве.

По информации "Пятого канала" женщина пожаловалась головокружения, которые случались несколько раз, а также тошноту. Сейчас 66-летняя артистка находится под контролем врачей в состоянии средней степени тяжести.

Что стало причиной ухудшения ее состояния пока не сообщается.

В 2019 году Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике. Ее провели в немецкой клинике, куда артист обратился за консультацией.

Незадолго до отлета в Германию у представителя знаменитой цирковой династии обострилась грыжа. Аскольд Запашный давно мучается из-за данного недуга: в позвоночнике артиста уже установлено три титановых импланта.

"Врачи контролируют грыжу, а она вдруг резко увеличилась, передавила нерв. Пришлось срочно делать операцию, чтобы не потерять возможность ходить", - рассказал он телеканалу "360".