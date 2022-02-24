Президент Чехии призвал отключить Россию от системы SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT, осудив действия Москвы в отношении Украины, и назвав это актом агрессии.

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», - заявил президент Чехии, призвав к более жестким ограничительным мерам в отношении Москвы, в числе которых отключение от SWIFT, а также выразив поддержку украинскому народу.

Как писал сайт kp.ru, накануне Европейский союз выступил с заявлением, в котором призывал Россию немедленно прекратить военную операцию, а также сообщил о планах ввести санкции против стратегических секторов российской экономики.

Напомним, ранее Европарламент уже предлагал отключить Россию от данной системы. Как тогда заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, если Запад отключит Россия от международной платежной системы SWIFT, она перейдет на российский аналог, например, Систему передачи финансовых сообщений.