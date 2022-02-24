Самарская область готова к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность ПВР к приему переселенцев.

Самарская область подготовилась к приему беженцев из Донецка и Луганска. В общей сложности в регион должны приехать около тысячи человек, почти половина из них дети. Вынужденных переселенцев разместят на четырех базах отдыха. Накануне губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность ПВР.

Так, беженцев примут в санатории «Колос» в Кинель-Черкасском районе, в лагере «Космос-2» в Красноярском районе, а также на базах отдыха «Волжанка» в поселке Волжский и «Дубки» на улице Демократической в Самаре. Отдыхающих сейчас там нет.

Специалисты социальной службы встретят беженцев уже в поезде. По дороге в ПВР они соберут информацию о прибывших и заранее распределят людей по номерам. Когда они приедут на базы отдыха, им не придется ждать на улице или в холле.

— Сначала люди должны спокойно отдохнуть, а уже потом будем решать все вопросы по оформлению документов. Комфорт и удобство людей — первоочередно, — подчеркнул глава региона.

Отметим, что в пунктах временного размещения есть электрические чайники, телевизоры, мини-холодильники и ванные комнаты. Для семей с младенцами завезут специальные кроватки, пеленальные столы и комплекты для новорожденных. Также учтут потребности пожилых людей и тех, кто страдает какими-либо заболеваниями.

Переселенцам предоставят мобильную связь и бесплатный Wi-Fi. В пунктах установят ноутбуки для общего пользования. Беженцам проведут повторное ПЦР-тестирование, окажут юридическую и психологическую помощь, расскажут о мерах поддержки. Для дошколят и школьников организуют досуговые клубы. В дальнейшем детей планируют вывозить из ПВР на экскурсии. Для людей трудоспособного возраста развернут мобильные пункты центра занятости.