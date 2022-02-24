Укржелдорога запустила эвакуационные рейсы из Донецкой, Луганской и Одесской областей

Украинские железные дороги запустили эвакуационные рейсы из Донецкой, Луганской и Одесской областей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Укржелдорога сообщила о запуске эвакуационных рейсов из Донецкой, Луганской и Одесской областей.

Два таких поезда отправятся из Сватово и Рубежного Луганской области, два – из Краматорска, два – из Мариуполя и один – из Константиновки Донецкой области. Из Одессы отправится один рейс.

При этом компания не стала называть точное время рейсов из соображений безопасности.

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.