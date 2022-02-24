МИД РФ связал решение Зеленского о разрыве дипотношений с Москвой с русофобией

МИД РФ связал решение Зеленского о разрыве дипотношений с Россией с русофобией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение Киева о разрыве дипломатических отношений с Москвой является логичным завершением русофобской политики украинских властей. Такое мнение в четверг, 24 февраля, высказали в Министерстве иностранных дел России.

«Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов», - приводит РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства, где отметили, что все это было направлено на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение лидеров ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции. Через некоторое время украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением, объявив о введении военного положения на Украине. Позже глава незалежной записал новое обращение, в котором сообщил о разрыве дипотношений между Киевом и Москвой.