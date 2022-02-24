ФСБ сообщила о ракетных ударах ВСУ по двум российским грузовым судам в Азовском море

Грузовые суда в Азовском море подверглись ракетному обстрелу со стороны Мариуполя. Фото: instagram.com/rosmorrechflot_russia

Два российских гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате атак пострадал моряк на борту SGV-FLOT. У него тяжелое ранение. На судне, перевозившем нефть, начался пожар. Его удалось потушить.

Грузовые корабли смогли продолжить движение.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 февраля президент России Владимир Путин по обращению глав республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".