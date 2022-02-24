Российские послы вызваны в МИД Британии, Венгрии и Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Лондоне вызван в Министерство иностранных дел в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным специально военной операции в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

«Я вызвала посла России встретиться со мной и объяснить незаконное, неспровоцированное вторжение на Украину», - сообщила британский министр, отметив, что Лондон намерен ввести жесткие санкционные меры в отношении Москвы, а также сплотить другие страны для оказания поддержки Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 24 февраля, также вызвал российского посла в Будапеште. Как сообщил представитель венгерских властей Золтан Ковач, глава внешнеполитического ведомства сообщи о позиции страны относительно спецоперации в Донбассе.

«Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет частью совместного ответа ЕС», - говорится в заявлении представителя венгерских властей.

Кроме того, МИД Японии вызвал российского посла.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД Италии вызвал российского посла Сергея Разова, заявив, что спецоперация в Донбассе «представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права».