В Кремле ответили на вопрос о сроках военной операции в Донбассе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки военной операции на Украине зависят от президента России Владимира Путина.

- Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что не может разглашать подробности, назвав военных и военные ведомства первоисточником в данном случае.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады. Сообщается, что депутаты останутся в Киеве и Рада продолжит свою работу. Ранее о введении военного положения в Украине сообщил президент Зеленский. В то же время Зеленский подтвердил, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины.