Путин и премьер Пакистана Хан начали переговоры в Кремле

Владимир Путин Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана стартовали в Москве в четверг, 24 февраля 2022 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Главными темами беседы стало двустороннее сотрудничество России и Пакистана, а также обмен мнений по региональным темам.

"Проходит обмен мнениями по актуальным региональным темам, включая ситуацию в Южной Азии", - говорится в сообщении.

Напомним, в День Защитника Отечества Имран Хан принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2022 года Владимир Путин и Имран Хан по телефону обсудили развитие двусторонних связей и борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, премьер-министр Пакистана отметил "широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире" слов российского лидера на ежегодной пресс-конференции, когда он заявил "о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы".