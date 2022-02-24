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Общество24 февраля 2022 16:00

Аграрии Кубани помогут беженцам продовольствием

Концерн «Покровский» выделил тонны сахара для жителей Донбасса
Сергей ПЕТРОВ
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Концерн «Покровский», принял решение помочь продовольствием беженцам

Концерн «Покровский», принял решение помочь продовольствием беженцам

Один из крупнейших сельхозпроизводителей юга России – концерн «Покровский», принял решение помочь продовольственным снабжением пунктов размещения беженцев из Донбасса на территории Ростовской области. В регионе, по официальным данным, находятся более 60 тысяч женщин, стариков и детей. Им будут направлены продукты длительного хранения.

- Мы понимаем, что в такой сложный период бизнес должен поддержать людей, которые оказались в трудном положении не по своей воле. Не у всех есть возможность остановиться у родственников, очень многие вынуждены размещаться в организованных пунктах временного содержания, - прокомментировала Татьяна Мельник, генеральный директор АО «Концерн Покровский». - Наша страна делает все возможное, чтобы помочь этим людям. Со своей стороны мы готовы обеспечивать беженцев с Донбасса продовольствием, а также окажем помощь в размещении людей. Сотрудники и акционеры ГК «Концерна Покровский», а это более 10000 человек, не могли остаться в стороне и считают своим долгом оказать посильную помощь в поставке гуманитарной помощи, предложив свою помощь губернатору Ростовской области Василию Голубеву и МЧС РФ.

В группе компаний уверены, что крупные градообразующие предприятия должны активно участвовать в социальной политике государства. В 2020 году, когда в связи с пандемией коронавируса в России был введен карантин, концерн «Покровский» выделил более 1,5 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных семей и других жителей Краснодарского края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В общей сложности группа компаний предоставила тогда более 27 тонн продукции.

СПРАВКА «КП»

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям (9 место в России по производству сырого молока, 6 – по производству сахара). Агробизнес группы компаний представляют 22 предприятия в 17 районах Краснодарского края, годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции – 2,5 млн тонн. Земельный банк концерна в 2021 году превысил 242 тысяч га.

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