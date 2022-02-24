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Экономика24 февраля 2022 12:11

Официальный курс доллара на 25 февраля 2022 года повышен до 86,93 рубля

Банк России повысил курс официальный курс доллара на 25 февраля 2022 до 86,93 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Банк России повысил курс официальный курс доллара на 25 февраля 2022 до 86,93 рубля

Банк России повысил курс официальный курс доллара на 25 февраля 2022 до 86,93 рубля

Фото: REUTERS

Банк России повысил официальный курс доллара на пятницу, 25 февраля на 6,5 рубля. Он составляет 86,93 рубля.

Официальный курс евро увеличен на 6,9 рубля – до 97,76 рубля.

Напомним, в четверг, 24 февраля, Московская биржа объявила о временной приостановке торгов на всех рынках. Об этом было сообщено вскоре после открытия торгов, когда российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ.

Как писал сайт kp.ru, на фоне объявления о специальной военной операции в Донбассе курс доллара превысил отметку в 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс европейской волюты вырос выше 95 рублей – впервые с декабря 2014 года.