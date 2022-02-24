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Политика24 февраля 2022 12:28

МИД Украины заявил об эвакуации посольства в Москве

Украинские консульские учреждения в России работают в штатном режиме
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
МИД Украины заявил об эвакуации посольства в Москве

МИД Украины заявил об эвакуации посольства в Москве

Фото: REUTERS

Украина начала эвакуацию своего посольства в Москве. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.

«МИД Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что консульские учреждения Украины в России работают в штатном режиме.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатияческих отношений с Россией после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение лидеров ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции.

Также Зеленский украинский лидер выступил с обращением, объявив о введении военного положения на Украине.

Решение Киева о разрыве дипломатических отношений с Москвой является логичным завершением русофобской политики украинских властей. Такое мнение в четверг, 24 февраля, высказали в Министерстве иностранных дел России.