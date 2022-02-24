В Италии оценили слова Путина о начале военной операции по демилитаризации Украины

Итальянский политолог назвал обращение Путина о военной операции ясным и решительным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани заявил, что обращение Владимира Путина, в котором он объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины, было ясным и решительным.

"Если на тактическом уровне спецоперация направлена на нейтрализацию потенциальных наступательных возможностей Киева, то на стратегическом уровне для Кремля это в действительности шаг по обеспечению защиты от потенциальных угроз с Запада", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

По мнению политолога, Кремль намерен установить контакты с Киевом и следить за развитием ситуации и политической динамикой внутри украинского руководства.

Накануне российский лидер заявил, что Россия будет стремиться к демилитаризации Украины. Путин заверил, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе, передает RT.