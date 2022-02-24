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Политика24 февраля 2022 13:38

Захарова сообщила, что Россия получила хамский отказ от переговоров от США до спецоперации на Украине

Послание направил госсекретарь Соединенных Штатов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ получила хамский отказ от переговоров от Соединенных Штатов Америки еще до начала военной операции на Украине.

- Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция, — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.