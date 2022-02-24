Кулеба призвал страны-партнеры Украины разорвать дипломатические отношения с Россией. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры Украины разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

«Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое», - написал Кулеба в Twitter.

Кулеба заявил, что таким образом страны-партнеры могут продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

«Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете акт вооруженной агрессии в Европе», - заявил Дмитрий Кулеба.

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