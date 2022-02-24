Депутат Пискарев заявил, что военная операция России полностью соответствует международному праву

Депутат Пискарев заявил, что военная операция на Украине полностью соответствующая международному праву Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что специальная военная операция в поддержку Донбасса полностью соответствует международному праву.

"Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Парламентарий отметил, что все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились, так как Киев не выполняет Минские соглашения.

"Люди, в том числе дети и старики, продолжали гибнуть под обстрелами. Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает!", - констатировал он.

Депутат Госдумы Николай Валуев также прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса и Украины.

"Мы не воюем с народом Украины! В своем выступлении Владимир Владимирович Путин обратился в том числе к украинским военным с призывом служить своему народу, а не хунте. Так что налицо желание отделить в соседней стране адекватных людей от националистов, а фактически - фашистов. И Россия, так же как и вооруженные силы ДНР и ЛНР, все для этого делает", - написал депутат в своей авторской колонке для ФАН.

Пока Зеленский записывает видеообращение, вносит приказы и разрывает дипломатические отношения с Россией, простые украинцы обсуждает его самого. Кто-то требует немедленной отставки, кто-то славы и почета. Подробнее читайте здесь (подробности)