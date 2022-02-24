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Политика24 февраля 2022 13:45

Депутат Пискарев заявил, что военная операция России полностью соответствует международному праву

Парламентарий отметил, что все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились, так как Киев не выполняет Минские соглашения
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Депутат Пискарев заявил, что военная операция на Украине полностью соответствующая международному праву

Депутат Пискарев заявил, что военная операция на Украине полностью соответствующая международному праву

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что специальная военная операция в поддержку Донбасса полностью соответствует международному праву.

"Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Парламентарий отметил, что все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились, так как Киев не выполняет Минские соглашения.

"Люди, в том числе дети и старики, продолжали гибнуть под обстрелами. Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает!", - констатировал он.

Депутат Госдумы Николай Валуев также прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса и Украины.

"Мы не воюем с народом Украины! В своем выступлении Владимир Владимирович Путин обратился в том числе к украинским военным с призывом служить своему народу, а не хунте. Так что налицо желание отделить в соседней стране адекватных людей от националистов, а фактически - фашистов. И Россия, так же как и вооруженные силы ДНР и ЛНР, все для этого делает", - написал депутат в своей авторской колонке для ФАН.

Пока Зеленский записывает видеообращение, вносит приказы и разрывает дипломатические отношения с Россией, простые украинцы обсуждает его самого. Кто-то требует немедленной отставки, кто-то славы и почета. Подробнее читайте здесь (подробности)