Матвиенко осудила россиян, выступающих против спецоперации на Украине

Валентина Матвиенко осудила россиян, высказывающихся против спецоперации в Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила россиян, выступающих против спецоперации России по демилитаризации Украины. Она заявила, что эти люди не думают о безопасности России, а думают лишь о собственных сиюминутных трудностях и проблемах. Мативиенко отметила, что подобных настроений нельзя допускать, пишет РИА Новости.

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое - о чем мы неоднократно слышали - и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - вот этого нельзя допустить», - сказала Валентина Матвиенко во вторник 24 февраля, отвечая на вопрос журналистов по поводу позиции ряда деятелей культуры, выступивших против спецоперации в Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецоперация на Украине является предотвращением глобальной войны.

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил Минск как площадку для российско-украинских переговоров, заявив, что Киев «терпит поражение» и должен принять условия Москвы.

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция здесь на kp.ru.