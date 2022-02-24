Павел Дуров заявил о беспрецедентной нагрузке на Telegram на фоне спецоперации России в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский сегмент социальной сети Telegram испытал в четверг, 24 февраля, беспрецедентную нагрузку из-за большого количества сообщений о специальной военной операции России в Донбассе. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Он отметил, что менеджеры соцсети делают все возможное для сохранения высокой скорости отправки и получения сообщений в мессенджере.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.