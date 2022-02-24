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Политика24 февраля 2022 14:51

Глава ЛНР Пасечник рассказал о "сокрушительных ударах" по военным объектам Украины

Пасечник отметил, что мирному населению ничего не угрожает, но вместе с тем, призвал принять все необходимые меры безопасности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Глава ЛНР Пасечник рассказал о "сокрушительных ударах" по военным объектам Украины Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Пасечник рассказал о "сокрушительных ударах" по военным объектам Украины Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал о ходе специальной военной операции по освобождению территорий бывшей Луганской области.

"Наши военные наносят сокрушительные удары исключительно по военным объектам Украины", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Пасечник отметил, что мирному населению ничего не угрожает, но вместе с тем, призвал принять все необходимые меры безопасности.

Ранее Роскомнадзор заявил, что за последние часы в публикациях СМИ резко возросло количество фейковых материалов о военной операции РФ на Донбассе, рассказывает РИАМО.

Напомним, ранее в республиках Донбасса объявили эвакуацию мирного населения, а также всеобщую мобилизацию. Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин пообщался с жителями Донецка, узнав, как проходит мобилизация населения.