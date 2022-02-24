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Политика24 февраля 2022 15:05

Байден созвал заседание Совбеза США из-за спецоперации России в Донбассе

Ранее о планах провести экстренную встречу заявили представители НАТО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Байден созвал заседание Совбеза США из-за спецоперации России в Донбассе

Байден созвал заседание Совбеза США из-за спецоперации России в Донбассе

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с проведением России специальной военной операции в Донбассе, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Американский лидер ранее заявил о намерении выступить с обращением к населению США и объявить о мерах против России из-за начатой ею спецоперации в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, ранее представители стран Североатлантического альянса сообщили о планах провети провести экстренную встречу после решения Москвы о специальной военной операции.

Президент США ранее заявил, что Вашингтон и его союзники дадут единый и решительный ответ на действия России.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, указав на то, что соответсвующее решения требуют обстоятельства.