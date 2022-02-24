Минобороны России заявило, что при проведении спецоперации в Донбассе сдались 14 украинских солдат Фото: REUTERS

В ходе специальной военной операции в Донбассе войска ДНР и ЛНР сдались 14 украинских военнослужащих, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщил Конашенков, военные Донбасса ведут контрнаступление при поддержке российских солдат, при этом сопротивление им оказывают в основном отряды националистов. Они стараются договориться о коридорах для выхода из зоны боевых действий.

По словам генерал-майора, у националистов были взяты подписки об отказе от вооруженного сопротивления, после чего они были отпущены домой.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные просят предоставить им гуманитарные коридоры.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.