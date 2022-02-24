Захарова заявила, что посольству Украины в России никогда ничего не угрожало

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что посольству Украины в РФ никогда ничего не угрожало.

- Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Захарова подчеркнула, что эвакуация российских дипломатов было организована, так как им угрожали физической расправой.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.