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Политика24 февраля 2022 15:29

Захарова заявила, что посольству Украины в России никогда ничего не угрожало

Официальный представитель МИД подчеркнула, что эвакуация российских дипломатов было организована, так как им угрожали физической расправой
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что посольству Украины в РФ никогда ничего не угрожало.

- Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Захарова подчеркнула, что эвакуация российских дипломатов было организована, так как им угрожали физической расправой.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.