Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь мира

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предлагает вернуться на путь мира.

- Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру, — сказал глава государства в видеообращении.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Напомним, семь депутатов Верховной Рады призвали президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с Россией. Текст обращения опубликовал парламентарий Вадим Новинский. В обращении депутаты признают, что мирный процесс урегулирования был провален. Также политики заявили, что в вооруженном конфликте не будет победителей. По мнению депутатов, Зеленский должен действовать немедленно. Кроме того, депутаты признали неравенство сил и отсутствие помощи Украине извне.