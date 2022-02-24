В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Киева ввели в городе комендантский час. Об этом вечером в четверг, 24 февраля, объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Кличко уточнил, что улицы города сейчас контролируются. Он попросил всех жителей города оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности, а если уж очень нужно – обязательно брать с собой документы, удостоверяющие личность. Комендантский час и связанные с этой мерой ограничения в Киеве будут действовать с 22:00 (23:00 мск) до шести утра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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