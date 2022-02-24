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Политика24 февраля 2022 16:55

Путин заявил, что Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике

Президент России назвал военную операцию на Украине вынужденной мерой
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (36)Комментарии (36)(36)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается наносить ущерб мировой экономике. Заявление было сделано на встрече главы государства с представителями российского крупного бизнеса.

Он назвал военную операцию на Украине вынужденной меры. По словам Путина, России не оставили другого выбора.

- Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой сами находимся. Наши партнеры должны это понять, — сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.