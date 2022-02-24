Путин заявил, что Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается наносить ущерб мировой экономике. Заявление было сделано на встрече главы государства с представителями российского крупного бизнеса.

Он назвал военную операцию на Украине вынужденной меры. По словам Путина, России не оставили другого выбора.

- Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой сами находимся. Наши партнеры должны это понять, — сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции «Комсомольской правды».

Военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.