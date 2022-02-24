В Европе вырос спрос на российский газ

В Европе фиксируется повышение спроса на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе 24 февраля фиксируется повышение спроса на российский газ, резко возрос отбор голубого топлива «Газпрома» европейскими потребителями на фоне повышения цен и усиления геополитического давления на Россию.

Между тем, такая тенденция импортеров из стран Евросоюза противоречит генеральной линии ЕС, которую накануне озвучила главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее словам, Европа на сегодняшний день «полна решимости избавиться от зависимости от российского газа», передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора газопровода «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG и его руководителей. Он также заявил, что США «без колебаний предпримут дальнейшие шаги, в случае продолжения Россией эскалации».

После этого, по данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе превысила одну тысячу долларов за тысячу кубометров, она поднялась до отметки 1007,4 доллара. Однако позже снова упала и составила 999 доллара за 1000 кубометров.