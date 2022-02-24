В Харьковской области вводится комендантский час Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Харьковской области вводится комендантский час, ограничения для населения будут с 22:00 по местному времени (23:00 мск) до шести часов утра. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

«В скором времени будет принято решение о введении комендантского часа на территории нашей области — с 22:00 до 06:00. О подробностях мы будем сообщать», - приводят слова губернатора городские СМИ.

Синегубов заверил жителей Харьковской области в том, что созданный в связи со спецоперацией России оперативный штаб работает в усиленном режиме.

Комендантский час в Харьковской области будет введен с 22:00 до 06:00 часов. Ранее стало известно, что х Харькове закрыли международный аэропорт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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