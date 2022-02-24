Юрий Швыткин: Президент России принял выверенное и своевременное решение по проведению военной операции на Украине

Проведение спецоперации на Украине преследует такие цели, как также прекращение геноцида в отношении населения Украины и обеспечение безопасности нашей страны. Об этом заявил зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

«Мы поставили перед странами Запада вопрос обеспечения безопасности нашего государства, да и вообще о необходимости сохранения европейской безопасности. К великому сожалению страны Запада не прислушались к нашим предложениям и требований принципов обеспечения гарантий безопасности в отношении нашей страны. И, конечно же, мы вынуждены были принимать соответствующие меры, в том числе и в рамках операции в отношении Украины»,- сказал Швыткин.

Он также выразил уверенность, что страны Альянса не были уверены в том, что Россия примет решительные меры.

«Они думали, что Россия в очередной раз утрется их словоблудием и успокоится. Но этого, к счастью, не произошло. Верховный главнокомандующий, Президент России принял выверенное, абсолютно своевременное и правильное решение по проведению военной операции на Украине», - подчеркнул он.