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Экономика24 февраля 2022 18:19

Московская биржа отменила утренние торговые сессии 25 февраля

Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Московская биржа отменяет завтрашние утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Вечером в четверг, 24 февраля, Московская биржа объявила об отмене утренних торговых сессий на фондовом и срочном рынках завтра, 25 февраля.

«Обращаем внимание! 25 февраля 2022 года отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке в 9.50, на срочном рынке в 10.00», - говорится в сообщении торговой площадки, опубликованном на сайте биржи.

Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Совета Биржи, который состоит из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России, оно «направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее утром в четверг Мосбиржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, уточнив, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Это произошло вскоре после открытия торгов, когда российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Позже биржа сообщила о возобновлении торгов с 10:00.