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Политика24 февраля 2022 18:32

С Украины эвакуируют всех сотрудников миссии ОБСЕ

Глава Организации отметила, что это временная мера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение временно вывезти всех миссии ОБСЕ с территории. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила генеральный секретарь Организации Хельга Шмид.

«В связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью в Украине, по согласованию с Действующим председателем я приняла решение как можно скорее временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины», - цитирует ее заявление пресс-служба ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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