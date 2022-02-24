В Сбербанке заверили, что сеть отделений и банкоматы работают в штатном режиме

В Сбербанке заверили, что все банкоматы сети работают без ограничений на выдачу наличных Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

24 февраля день начался с тревожных новостей. Россия началась спецоперацию в Донбассе. Доллар устремился вверх, пробив психологически важную отметку в 80 рублей. На первых же торгах рубль сдал позиции, а ценные бумаги российских компаний полетели вниз. Многие вполне логично обеспокоились по поводу сохранности своих сбережений. И пока одни штурмовали кассы банков, пытаясь купить валюту, полагая, что так удастся сберечь средства, другие выстраивались в очередь к банкоматам.

По сети с самого утра гуляют фото и видео, на которых запечатлены люди, стоящие вереницей к терминалам.

И хотя экономисты и политики заверяют, что со сбережениями россиян ничего не случится, многие всерьез взволнованы. В Сбербанке тоже отреагировали на ситуацию.

- Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме, - заверили kp.ru в пресс-службе банка.