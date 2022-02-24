Глава РТС-тендер объяснил, как бизнес будет адаптироваться к новым санкциям Фото: Shutterstock

После начала спецоперации в Донбассе, в адрес России стали вводиться новые санкции. Страны G7 договорились о мерах давления на российскую экономику.

Затронуты бизнес, крупнейшие банки, космическая отрасль, международные расчеты.

Генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков уверен, что противостоять давлению можно высокой адаптивностью и нестандартным подходом. Именно с такого подхода теперь будет работать бизнес.

- Необходимо посмотреть на развитие ситуации и с учетом всех факторов совместно с государством вырабатывать дальнейшую стратегию развития, — сказал Лишенков NEWS.ru.

На фоне сложившейся ситуации власти наверняка будут находить новые способы поддержать бизнес. Вести диалог с представителями ключевых бизнес-направлений страны.

- Мы видим, что европейцы покидают советы директоров российских компаний, впереди непростые и мало предсказуемые времена для бизнеса, — добавил эксперт.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена апрельских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку $103 за баррель впервые с 3 сентября 2014 года.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа объяснил, что российские войска поражают только военные объекты: у России нет задачи вести войну, цель — проведение спецоперации, сообщает ФАН.