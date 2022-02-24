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Политика24 февраля 2022 20:43

Мария Захарова: Все российские дипломаты благополучно покинули Украину

Официальный представитель МИД России рассказала, что она уже пообщалась с временным поверенным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, что все российские дипломаты благополучно покинули Украину.

«Все добрались. Ночью они пересекали границу, они выехали. Нашего временного поверенного видела сегодня в МИДе, говорили с ним. Рассказал, как они закрывали всю работу», - сообщила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российское посольство на Украине сообщило, что всех российских дипломатов эвакуировали с территории Незалежной. Бывшую советскую республику накануне покинули сотрудники дипмиссии в Киеве, а также генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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