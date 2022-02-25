Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме Фото: REUTERS

Все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации после того, как стало известно о включении «Сбера» в санкционный список США.

В банке подчеркнули, что клиентам доступны их средства в полном объеме, ограничения не влияют на их сохранность и возможность снять при желании, обмен валюты тоже проводится без ограничений.

«Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам – физическим и юридическим лицам – доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» и других каналах обслуживания», - говорится в заявлении банка.

Отмечается, что «оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме».

В пресс-службе банка подчеркнули, что Сбербанк обладает необходимыми «опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пресс-службе банка уже говорили, что несмотря на ажиотаж и то, что многие хотят снять со счетов свои сбережения, выстраиваясь в очереди у касс и банкоматов, или перевести рубли в иностранную валюту, сеть отделений и сервисов самообслуживания Сбербанка работают без сбоев, в штатном режиме.

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