СК России с 2014 года привлек к ответственности 180 представителей руководства Украины за беспредел на Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2014 года Следственный комитет России привлек к ответственности 180 представителей военного и политического руководства Украины за беспредел на Донбассе. Об этом 24 февраля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что за все эти восемь лет более 22 тысяч человек признаны потерпевшими, из которых почти 2,5 тысячи - дети и подростки.

- С2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и Донбассе. В числе фигурантов - представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц, - сказано в документе.

Также в СК РФ сообщили о 14 случаях попадания снарядов с украинской стороны на территорию Ростовской области после объявления России о начале военной спецоперации в Донбассе.