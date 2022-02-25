В МИД Британии заявили о стремлении Лондона разрушить экономику России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о стремлении Лондона сделать все необходимое, чтобы разрушить российскую экономику.

По ее словам, королевство ведет работу с союзниками по возможности отключения РФ от банковской системы SWIFT.

- Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены, - сказано в заявлении главы британского МИД. Документ опубликован на сайте ведомства.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. Речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов. Указанным предпринимателям запретили въезд на территорию Британии, а также наложили арест на их возможные активы в этом государстве.