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В мире24 февраля 2022 22:49

В МИД Британии заявили о стремлении Лондона разрушить экономику России

Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT, заявили в ведомстве
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В МИД Британии заявили о стремлении Лондона разрушить экономику России

В МИД Британии заявили о стремлении Лондона разрушить экономику России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила о стремлении Лондона сделать все необходимое, чтобы разрушить российскую экономику.

По ее словам, королевство ведет работу с союзниками по возможности отключения РФ от банковской системы SWIFT.

- Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены, - сказано в заявлении главы британского МИД. Документ опубликован на сайте ведомства.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против России. Речь идет об ограничительных мерах против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Аркадия Ротенбергов. Указанным предпринимателям запретили въезд на территорию Британии, а также наложили арест на их возможные активы в этом государстве.